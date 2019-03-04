Millenial Road Safety Festival

VIDEO: Begini Kerennya Penampilan Peserta Karnaval Millenial Road Safety Festival

Peserta karnaval dalam acara Millennial Road Safety Festival di Alun-alun Kapuas Pontianak, Minggu (3/3/2019).

VIDEO: Wow, Begini Kerennya Penampilan Peserta Karnaval Millenial Road Safety Festival

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Peserta karnaval dalam acara Millennial Road Safety Festival di Alun-alun Kapuas Pontianak, Minggu (3/3/2019). 

Event Millennial Road Safety Festival yang digelar Polda Kalbar bekerjasama dengan Tribun Pontianak ini panitia menyediakan beragam doorprize menarik dengan grandprize 1 unit mobil.

Acara ini juga dimeriahkan oleh penampilanVirzha, Denny Cagur dan Weni D'academy.

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Millenial Road Safety Festival
TribunPontianak
tribunpontianak.co.id
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Penulis: Ferryanto
Editor: Maskartini
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