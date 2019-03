Lima Film Yang Wajib Anda Tonton di Bulan Maret 2019, Tonton Cuplikan Video Trailernya Di Sini!

Lima Film Yang Wajib Anda Tonton di Bulan Maret, Tonton Cuplikan Video Trailernya Di Sini!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lima Film Yang Wajib Anda Tonton di Bulan Maret, Tonton Cuplikan Video Trailernya Di Sini!

Gesss jangan sampai kelewatan yah, ada film bagus nih di bulan Maret 2019!

Baca: Tayang Premier, Film Lawar Ditonton 300 Orang Setiap Kali Tayang

Baca: Selamat Hari Dilan, Ternyata Ini Fakta-fakta Dibaliknya Hingga Gala Premiere Film Dilan 1991

Baca: Sinopsis Film Transformers: Dark of The Moon, Tayang Pukul 21.30 di Trans TV

Selain film Captain Marvel yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang, ada film Five Feet Apart yang diperankan oleh Cole Sprouse, Hotel Mumbai yang terinspirasi dari kisah nyata, film Disney Dumbo, hingga film perjuangan perempuan Women at War yang juga tayang bulan ini.

Ingin tahu film apalagi yang akan tayang di bulan Maret 2019?

Cek di sini!

1. Captain Marvel

Mengambil setting tahun 1995, Carol Denvers merupakan seorang mantan pilot, hingga salah satu kecelakaan menimpa dirinya.

Untungnya, ia diselamatkan oleh kaum Kree, dan atas bantuan salah satu mentor, kini menjadi salah satu superhero paling kuat di galaksi.