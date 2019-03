Amankan Penyaluran Bansos PKH, Kapolres Kayong Utara Bentuk Satgas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Kapolres Kayong Utara, AKBP Asep Irpan Rosadi menyebut sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Pembentukan Satgas itu, kata Asep, merupakan muara dari telah ditekennya kerjasama antara Polri dan Kementerian Sosial terkait pengamanan dana Bansos, serta telah dibentuknya Satgas di tingkat Polda Kalbar.

"Dimana seluruh Kapolres adalah Kepala Satgas di tingkat Polres," kata Asep saat menyampaikan sambutan di kegiatan sosialisasi Bansos di Istana Rakyat, Sukadana, Senin (4/3/2019).

Asep memaparkan, Satuan Tugas itu terdiri atas berbagai Sub Satgas, diantaranya Sub Satgas Pendataan dan Sosialisasi, Sub Satgas Pengamanan Distribusi, dan Sub Satgas Penegakan Hukum (Gakkum).

Sedangkan, di tingkat Polsek, Asep juga menyatakan sudah menetapkan para Kapolsek memegang peran sebagai Kasub Satgas Wilayah.

"Terakhir di desa di ujung tombak, di mata tombaknya, kita punya Bhabinkamtibmas. Mereka ini saya perintahkan 24 jam 7 hari tinggal di desa," ujar Asep.