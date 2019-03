Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Barcelona Milik Andry Burrows & Matt Haig Teratas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu yang masih suka dengerin radio dan "nongkrong" di Volare, Tribun akan kasih bocoran tangga lagu pada 3 hingga 9 maret 2019 berikut ini.

Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 WIB kamu akan ditemani Host ketche Febi Resiana, sambil dengerin tangga lagu sebagai berikut :

1. Barcelona (Andry Burrows & Matt Haig)

2. Juice (Lizzo)

3. Giant (Calvin Harris Feat. Rag N Bone Man)

4. Lost in the Fire (Gesaffelstein Feat. The Weeknd)

5. Longshot (Catfish and the Bottlemen)

6. My Love Goes On (James Morrison Feat. Joss Stone)

7. I’m Not Gonna Let You Down Again (Balthazar)

8. Woman (Karen O and Danger Mouse)

9. Early Morning Rain (Tom Williams)

10. Touch (Moss Kena)