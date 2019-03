Muhammad Fahmi: Pemkot Pontianak Harus Kembangkan UMKM yang Terukur dan Terarah

Gedung Pusat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah milik Pemerintah Kota Pontianak sudah rampung tahap pembangunanannya. Saat ini sudah mulai diisi dengan display produk UMKM setempat dan segera diresmikan. Berikut news analisis, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, Muhammad Fahmi!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebetulnya, pemerintah Kota Pontianak membangun Gedung UMKM ini merupakan bentuk keberpihakan dan kepedulian dari pemerintah pada Usaaha Mikro, Kecil dan Menengah. Nampak jelas, dengan dibangunnya UMKM Center ini.

Tentunya tidak hanya fisik bangunan yang megah, tapi subtansinya adalah pengembangan UMKM itu sendiri.

Jadi UMKM Center merupakan, trigger untuk membuat semacam model pengembangan UMKM yang ada di Pontianak khususnya yang lebih tepat, lebih terarah dan berkelanjutan kedepannya.

Baca: Pemkot Pontianak Segera Resmikan Graha UMKM Center Catat Tanggalnya

Baca: VIDEO: Penampakan UMKM Center Pontianak, Unik dan Megah

Baca: Graha UMKM Terbesar dan Modern Milik Pemkot Pontianak Siap Diresmikan

Para penggiat UMKM didukung dan disokong oleh pemerintah, akan membuat UMKM di Kota Pontianak semakin naik kelas dan berkembang.

Jadi polanya atau modelnya harus diupgrade, sehingga pola pengembangan UMKM kedepannya terukur. Bukan hanya sekedar, bicara masalah kualitatif, tapi berbicara masalah kualitasnya dan kuantitatifnya.

Sekarang kita tahu, izin usaha mikro di Pontianak sekitar 6ribuan, tetapi dari jumlah itu apakah sudah terukur. Berapa yang produknya sudah masuk pasar dan menjadi andalan di Kota Pontianak.

Saya berpikir, dengan memberikan pelatihan pada pelaku UMKM memang sangat bagus, selain UMKM Center sebagai tempat display produk.

Penguatan kapasitas para pelaku UMKM memang sangat diperlukan dan UMKM Center menjadi tempat bertemunya serta berinteraksinya para pelaku UMKM, sehingga tercipta UMKM yang berkelanjutan.

Saya melihat diseluruh Indonesia ini, bahkan sebagian besar negara didunia, kerucut besarnya itu ada di UMKM. Dengan menaikan mereka kelas, dari mikro ke kecil, kecil ke menengah dan seterusnya dibuatkan cluster sehingga UMKM ini menjadi pemicu perkembangan ekonomi sebuah daerah atau negara.

Jadi sebetulnya, kita berharap UMKM ini mampu masuk pasar, baik nasional maupun internasional. Ini bukanlah mustahil, sudah banyak UMKM yang mampu menembus pasar tersebut. Tapi skalanya masih bisnis to bisnis, belum sampai pada pencatatan untuk PDRB.

Kedepan pemerintah harus mampu membuat UMKM ini lebih terukur, by name by address misalnya, kemudian dikembangkan untuk naik kelas, sehingga tak mustahil UMKM ini menjadi penyokong pendapatan daerah.