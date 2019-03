Grafolog Ungkap Sisi Negatif Rieno Barack Lewat Tulisan Tangan, Luna Maya Dinilai Beruntung

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pandangan yang cukup menyita perhatian tentang hubungan antara Syahrini, Reino Barack, dan Luna Maya diungkap oleh seorang ahli Grafologi atau ahli tulisan tangan bernama Yosandy LS.

Yosandy LS sendiri merupakan salah satu ahli Grafologi terpercaya di Indonesia.

Yosandy LS pernah menjadi bintang tamu pada program “Cerita Hati” di KompasTV bertema Menganalisa Lewat Tulisan.

Rabu (27/2/2019), Yosandy LS mengunggah analisanya terhadap tulisan tangan Reino Barack.

Tulisan Reino Barack itu ada dalam sebuah surat yang pernah ia tuliskan untuk Luna Maya di tahun 2015 lalu.

Dalam surat tersebut, Reino Barack mengucapkan selamat ulang tahun pada Luna Maya.

Baca: 11 Cara Tak Biasa Manfaatkan Pantyliner, Buat Hidup Anda Lebih Mudah!

Baca: Kunjungi Ahmad Dhani di Rutan Medaeng, Pengunjung Peluk dan Cubit Pipi Al dan Dul

"Happy birthday my dear,

Remember to enjoy every step of the way and that age is merely a number.

Live the life like you deserve it.

I love you," tulis Reino Barack.