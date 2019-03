Cicilia Harapkan Putra dan Putri Pariwista Kubu Raya Menjadi Corong Informasi Wisata di Kubu Raya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya, Cicilia Tri Agustina, mengatakan pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu program wajib yang ditekankan Presiden RI Joko Widodo.

"Karena itu, para peserta kontes putra-putri pariwisata dituntut mampu menjadi perantara dan corong informasi dari ragam potensi wisata yang ada di Kabupaten kubu Raya," ujarnya.

Ia mengungkapkan pemilihan putra-putri pariwisata Kabupaten Kubu Raya dilakukan dengan merujuk kepada standar nasional.

"Ada psikotes dan tes presentasi potensi wisata kecamatan asal peserta, beauty class, pembekalan materi dari dewan juri, tes uji bakat, kemampuan bahasa Inggris, dan pelajaran etika dan tata krama," katanya.

Baca: Nama Desa dan Kelurahan di Kecamatan Putussibau Selatan

Baca: Kembalikan DAK, Bupati Sanggau: Keledai Saja Tak Mau Masuk ke Lubang Sama Dua Kali

Baca: KPU Pontianak Pastikan Pelipatan Surat Suara Bukan Lomba Saling Cepat

Cicilia juga mengatakan selain pemilihan Putra-Putri Pariwisata, dewan juri juga memilih Putra-Putri Berbakat, Putra-Putri Intelegensia, dan Putra-Putri The Best Costume.

"Ada juga kategori lainnya selain juara terbaik putra dan putri Pariwisata Kubu Raya, yang saya harapkan mereka juga mampu mempromosikan pariwisata di Kubu Raya. Selain itu banyak juga yang dari putra - Putri Pariwista Kubu Raya yang mampu bersaing di kontes tingkat nasional. Jadi saya harapkan mereka-mereka ini juga mampu mengikuti jejak yang sebelum mereka," pungkasnya.(ian)

Daftar Pemenang Putra dan Putri Pariwisata Kubu Raya dan Kategori Lainnya :

Putra pariwisata: maliki dwi ibrahim (sungai raya 3)

Runner up 1 jeffry yessaya siyompul (sungai raya 1)

Runner up 2: muhammad hakiki (sungai kakap 3)

Berbakat: wendi (terentang)

intelegensia : evodius joshua (sungai ambawang)

the best costume: donny saputra (teluk pakedai)

putri pariwisata : Dian Amelia Gidanti (sungai kakap 2)

runner up 1; Maria susanti deti (sungai raya 4)

runner up 2: Dinda Adriana Putri (sungai kakap 4)

berbakat : vironika puspita reni (batu ampar)

intelegensia: mardiana kurniasih (rasau jaya 4)

the best cotume: Nabila Rafina (Kubu)