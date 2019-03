Prediksi Derby Lazio Vs Roma di Seri A Liga Italia, Misi Berat Tuan Rumah di Laga Sarat Gengsi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Prediksi derby Lazio Vs Roma di Seri A Liga Italia, Misi Berat di Laga Sarat Gengsi

Jika sesuai jadwal, kick off pertandingan Lazio vs AS Roma bakal berlangsung, Minggu (3/3/2019) mulai pukul 02.30 WIB.

Mengutip dari berbagai sumber pada Jumat (1/3/2019) tengah pekan kemarin, Lazio bermain imbang 0-0 saat menjamu AC Milan di Semifinal Coppa Italia leg pertama.

Dengan pilihan pemain yang terbatas akibat cedera, Lazio sanggup memandulkan Milan dan Krzysztof Piateknya.

Namun, Lazio telah melalui empat pertandingan di semua jang tanpa satu pun kemenangan.

Sebelum imbang kontra Milan, pasukan Simone Inzaghi tumbang dengan agregat 0-3 dalam partai dua leg melawan Sevilla di babak 32 besar Liga Eropa.

Selain itu Lazio juga menyerah 1-2 melawan tuan rumah Genoa di Serie A.

Sementara itu, Roma dengan skuat mahalnya selalu menang dalam empat laga terakhirnya.

Anak-anak asuh Eusebio di Francesco berturut-turut menekuk Chievo 3-0, Porto 2-1, Bologna 2-1, dan Frosinone 3-2.