Top Ten Volare musik Indo Pekan Ini, Manjakani Masuk Posisi 4

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu pecinta musik tanah air, Tribun akan kasih bocoran nih, tangga lagu selama sepekan pada 24 Februari hingga 2 Maret berikut ini.

Setiap pukul 11.00-12.00 WIB, dipandu host ketche Febi Resiana dengan tangga lagu sebagai berikut :

1. Sun (HYPOP)

2. A Long Way (Eva Celia)

3. Take Care (Adrian Khalif Feat. Cantika Abigail)

4. Sabda Rindu (Manjakani)

5. I AM ME (Ramengvrl)

6. Peluk (Riuh Sunyi)

7. Pleaser (Elephant Kind)

8. Copper (Dream Coterie)

9. Balada Insan Muda (Diskoria)

10. Masa-Masa (The Adams)

