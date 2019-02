Top Ten Volare musik Barat Pekan Ini, Balthazar Masuk Tangga Teratas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu yang masih suka dengerin radio dan "nongkrong" di Volare, Tribun akan kasih bocoran tangga lagu pada 24 Februari hingga 2 Maret berikut ini.

Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 WIB kamu akan ditemani Host ketche Febi Resiana, sambil dengerin tangga lagu sebagai berikut :

1. I’m Not Gonna Let You Down Again (Balthazar)

2. Ridges (Erthlings)

3. Unless you love me (Friska Viljor)

4. Barcelona (Andry Burrows & Matt Haig)

5. Juice (Lizzo)

6. Unshaken (D’Angelo)

7. Sunday Driver (The Raconteurs)

8. Giant (Calvin Harris Feat. Rag N Bone Man)

9. Lost in the Fire (Gesaffelstein Feat. The Weeknd)

10. Longshot (Catfish and the Bottlemen)

