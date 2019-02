Singgung Korupsi Stadium 4, Prabowo: Hei Elite Pencuri Uang Rakyat, Jangan Kau Bohongi Terus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung masalah korupsi di Indonesia yang ia gambarkan seperti penyakit kanker stadium 4.

Pernyataan tersebut pernah dilontarkan Prabowo pada acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, November 2018 lalu.

Persoalan korupsi kembali ia singgung saat berbicara dalam acara deklarasi dukungan ribuan Purnawirawan TNI-Polri di Grand Pasific Hall, Yogyakarta, Rabu (27/2/2019).

Prabowo mengatakan, masalah bangsa Indonesia adalah korupsi para elite yang mencuri uang rakyat.

Akibatnya, kemiskinan semakin bertambah dan hal seperti ini, kata Prabowo, tidak boleh terus dibiarkan terjadi.

"Kalau perasaan saya mengatakan korupsi di Indonesia ini sudah stadium empat benar tidak? Korupsi sudah merugikan rakyat. Hei kau yang mencuri uang rakyat, rakyat sudah pintar jangan kau bohongi terus rakyat Indonesia," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran pers tim media center pasanganPrabowo-Sandiaga, Rabu (27/2/2019).

Prabowo pun berjanji, jika terpilih, dirinya bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno akan menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya.

Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi hukum yang tidak adil dan ketimpangan ekonomi sehingga rakyat tidak bisa makan.

"Tekad tim kami, kami bersumpah akan berjuang bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Prabowo.