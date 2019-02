Rio Dewanto Main Film Horor 'Asian Ghost Project', Berkolaborasi dengan Donghae SUJU & Ren NU'EST

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru-baru ini dikabarkan bahwa Rio Dewanto akan bermain dalam sebuah film serial horor kolaborasi antara Thailand dan Amerika Serikat berjudul Asian Ghost Project.

Tak tanggung-tanggung, jajaran pemain Asia asal Korea Selatan, yaitu Lee Donghae dari grup boyband terkenal Super Junior dan Ren dari NU'EST juga dilaporkan telah bergabung dalam film tersebut.

Tentu saja film ini langsung mendapat sambutan positif dari para ELF dan L.O.Λ.E sebutan untuk penggemar Super Junior dan NU'EST.

Dilansir dari cosmopolitan, Ren sendiri baru-baru ini dikonfirmasi akan menjadi pemeran utama dalam serial tersebut, sedangkan Donghae akan berperan dalam salah satu episode serialnya.

Film ini akan menjadi comeback Donghae ke layar lebar, setelah ia keluar dari wajib militer di tahun 2017 silam.

Di sisi lain, dilansir dari akun Instagram Rio Dewanto, @riodewanto, proses syuting untuk serial tersebut sudah ia lakukan tahun lalu, bersama dengan sutradara asal Thailand dan rumah produksi asal Thailand, LeayDoDee Studio.

Menurut foto yang diunggah oleh Rio Dewanto, salah satu pemain yang juga ikut bergabung dalam film ini adalah Aloysius Pang, aktor asal Singapura yang baru saja meninggal dunia akibat kecelakaan saat wajib militer akhir Januari lalu.

"... *dan proyek ini saya dedikasikan untuk aktor asal Singapura @aloypang. Walaupun kami belum sempat bertemu, namun saya yakin Anda adalah salah satu orang yang paling inspiratif. Sooner or later I will see you there in Heaven. Rest in Love @aloypang," tulis Rio Dewanto. Rest in peace, Aloysius.

So, are you excited to see their collaboration in Asian Ghost Project?