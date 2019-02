Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol Muh Anwar Nasir saat menandatangani nota kesepakatan launching program Save Our Student, Kamis (28/2/2019).

Kompol Syarifah Salbiah: Program Save Our Student Paket Lengkap Dari Police Goes To School

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam rangka launching program "Save Our Students" Polresta Pontianak Kota, menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Forkopimda Kota Pontianak dan Kubu Raya, dan seluruh Kepala Sekolah se-Kota Pontianak dan Kubu Raya di Rumah Radank, Jalan Sutan Syahrir, Pontianak, Kamis (28/2/2019).

Kasat Lantas Polresta Pontianak Kota, Kompol Syarifah Salbiah menyampaikan bahwa launcing program "Save Our Student" merupakan langkah Polresta Pontianak Kota untuk mensosialisasikan keselamatan berlalulintas kepada anak-anak sekolah.

"Program ini kurang lebih seperti program Police Goes To School, namun Save Our Student hadir dengan paket lebih komplit," tuturnya.

Kompol Syarifah Salbiah menjelaskan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar, tujuannya adalah agar para stakeholder bisa mengetahui masalah yang sedang dihadapi terkait keselamatan lalulintas anak sekolah dan memperoleh solusi bersama atas masalah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Kompol Syarifah Salbiah juga mengingatkan kepada para Kepala Sekolah se-Kota Pontianak dan Kubu Raya yang hadir agar mengerahkan siswanya untuk mengikuti puncak acara Millenial Road Safety Festival di Taman Alun-alun Kapuas pada Minggu (3/3/2019) mendatang.

"Untuk acara Millenial Road Safety Festival nanti silahkan bapak ibu Kepala Sekolah sekalian mengerahkan siswa sebanyak-banyaknya untuk mengikuti,"

Ia mengatakan, gunakan pakaian atas putih dan celana pramuka, khusus pelajar SMP dan SMA kemudian untuk Universitas atasan putih bawahan terserah yang bewarna gelap.

"Akan ramai nanti disana, banyak hadiah menarik seperti sepeda motor, ada artis Weni dangdut academy, Virza, dan Deni Cagur dan banyak lagi hiburan lainnya," tandasnya.