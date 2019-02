Beri Kabar Bahagia, Artis Cantik Maya Septha Melahirkan Anak Ketiganya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar bahagia datang dari Maya Septha (32), Presenter dan pemain film tersebut dikaruniai anak ketiga dari pernikahannya bersama Krisna Wardhana Sidarta.

Maya Septha melahirkan putri ketiganya, Rabu (27/2/2019) malam.

Bersama suaminya, Maya Septha memberi nama anak ketiganya itu Davinka Sidarta.

Kabar bahagianya itu diumumkan Maya Septha lewat akun Instagram @mayaseptha7, Rabu malam.

Ia mengunggah sebuah foto bayi mungil di media sosialnya.

"Proud to announcer our latest 3.0 version has been launched this morning! Davinka Sidarta," tulis Maya Septha pada keterangan fotonya.

Anak ketiga Maya Septha (Instagram @mayaseptha)

Maya Septha menjelaskan kondisi bayinya sehat.

Saat dilahirkan, putri kecilnya itu berukuran panjang 47 cm dengan berat 3,27 kg.

"We are all happy and healthy. Thank you for the prayer. Krisna&Maya," tambah pemain film Gotcha (2006) dan Serigala Terakhir (2009) itu.

Maya Septha dinikahi Krisna Wardhana Sidarta pada 12 Juni 2012.

Tujuh tahun berumah-tangga, mereka jauh dari berita miring dan selalu harmonis.

Sebelumnya, Maya Septha sudah dikaruniai dua anak dari pernikahannya bersama Krisna Wardhana Sidarta, yakni Devon Sidarta (5) dan Kathleen Sidarta (3).

