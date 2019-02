Alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau bea cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai.



Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi (PPNImpor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai.

Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC.

Kanwil adalah instansi vertikal diatas KPPBC dan Kanwil DJBC Kalbagbar membawahi 6 KPPBC, diantaranya:



1. Kppbc TMP B Pontianak

2. Kppbc Entikong

3. Kppbc Sintete

4. Kppbc Nangabadau

5. Kppbc Jagoibabang

6. Kppbc Ketapang



Berikut alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai :



Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat

Jl. Pak Kasih No.3, Pontianak 78112

Telp : 0561-734415 / 734437 / 747527

Fax : 0561-734437

Layanan Pengaduan :

0561 - 764415 ext. 102 (Telp); 085345356464 (SMS); ukki_kwbckalbagbar@yahoo.co.id (E-mail)





Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat terdiri dari 8 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai:



KPPBC Tipe Madya Pabean B Pontianak

Jl. Pelabuhan No.1, Kotak Pos 75, Pontianak 78111

Telp : 0561-736280 / 741040 / 732104 / 736280

Fax : 0561-741040 / 735047

Layanan Pengaduan :

0561 - 7510500 (Telp); 0561 - 7510500 (SMS); pengaduan.bcpnk@gmail.com (E-mail); Kotak Pengaduan Lobby KPPBC TMP B Pontianak Jalan Pelabuhan Noor 1 Pontianak 78111



KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong

JL. Raya Entikong, Kec.Sekayan, Kab.Sanggau, Entikong Kalimantan Barat 78557

Telp : 0564-31177

Fax : 0564-31177

Layanan Pengaduan :

089693689977 (Telp); 089693689977 (SMS); 0564 - 31177 (Fax); pengaduan.bcentikong@yahoo.com (E-mail)



KPPBC Tipe Madya Pabean C Sintete

Jl. Pelabuhan Sintete, Sambas, Sintete Kalimantan Barat 79153

Telp : 0562-243287

Fax : 0562-243287



KPPBC Tipe Madya Pabean C Sampit

JL. Samudra No.4, Sampit, Kotak Pos 127, Sampit 74322

Telp : 0531-21075

Fax : 0531-21075



KPPBC Tipe Pratama Ketapang

Jl. Gajah Mada No.425, Ketapang 78851, Kalimantan Barat

Telp : 0534-32476

Fax : 0534-32476



KPPBC Tipe Pratama Jagoi Babang

Jl. Dwikora, Kec Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

Telp :

Fax :



KPPBC Tipe Pratama Pangkalan Buun

Jl. Pangeran Antasari, Komplek Pelabuhan Pangkalan Buun 74114, Kalteng

Telp : 0532-21324

Fax : 0532-21324



KPPBC Tipe Pratama Pulang Pisau

Jl. Samudera No.14, Pelabuhan Pulang Pisau 73561, Kalimantan Tengah

Telp : 0513-61198

Fax : 0513-61148

(*)