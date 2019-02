Pemenang 'Korean Music Awards' 2019 Telah Diumumkan, BTS Boyong 3 Penghargaan Sekaligus!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tahun ini adalah acara tahunan ke 16 upacara penghargaan 'Korean Music Awards' 2019 dan diadakan di teater seni Lembah Guro Arts pada, Selasa (26/2/2019)

Penghargaan 'KMA' baik seniman musik arus utama dan musik bawah tanah.

Baca: Seungri BIGBANG Kembali Dituding Isu Hirup Gas Nitro Oksida, YG Entertainment Angkat Suara

Baca: Fotografer Prancis Tuding BTS Plagiat Karyanya, Big Hit Akhirnya Angkat Suara

Baca: Boyband Korsel BTS Kalahkan Donald Trump di Twitter, Ini Faktanya

Dan tidak seperti upacara penghargaan Korea lainnya, pemenang ditentukan oleh panel juri yang terdiri dari kritikus musik, produser acara radio, akademisi, dan profesional industri lainnya.

BTS adalah pemenang terbesar di acara tersebut ketika mereka memboyong pulang sekaligus 3 penghargaan termasuk Musisi Tahun Ini, Song of the Year, dan Best Pop Song.

Mereka adalah yang pertama memenangkan Musisi Tahun Ini di tahun-tahun sebelumnya.

Baca: Rencana Tur BTS Gunakan Stadion Wembley Dikritik, Tottenham Hotspur Pastikan Jangan Khawatir

Baca: Jadwal Tur Konser BTS Love Yourself : Speak Yourself di Seluruh Dunia, Jangan Sampai Kelewatan!

Berikut pemenang Korean Music Awards' 2019 dibawah ini dilansir dari Allkop:

1. Album of the Year: Jang Pil Soon 'Soony Eight : Sogil Soony Eight'

2. Song of the Year: BTS "Fake Love"