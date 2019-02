Berikut Beberapa Jadwal Pertandingan KBVP di GOR Pangsuma Pontianak Hari Ini

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kompetisi Bola Voli Pelajar (KBVP) de Kalbar yang ke-7 masih melakoni pertandingan putaran pertama di GOR Pangsuma Pontianak, Rabu (27/2/2019).

Berikut beberapa jadwal kategori SMA putra dan SMP Putra :

1. SMAN 1 Mempawah Hilir vs SMAN 1 Tebas, Sambas

2. SMA Bina Khatulistiwa vs SMA Al Ikhlas Kuala Mandor

3. SMAN 7 Pontianak vs SMAN 1 Sungai Kakap

4. SMA Taruna vs SMAN 1 Teluk Pakedai

5. SMKN 1 Mempawah vs MAS Tarbiyatul Islamiyah, Landak

Kategori SMP putra di antaranya :

1. SMPN 3 Pontianak vs SMPN1 Sungai Raya

2. SMPN 1 Pontianak vs SMP Raudatul Jannah

3. SMPN3 Sungai Raya vs SMP Islam Darussalam.

4. SMPN 9 Ambawang vs SMPN 1 Siantan