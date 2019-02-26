Piala AFF

LIVE RCTI Final AFF U-22 Indonesia Vs Thailand, 3 Pemain Thailand Ini Harus Diwaspadai Timnas U-22

LIVE RCTI Final AFF U-22 Indonesia Vs Thailand, 3 Pemain Thailand Ini Harus Diwaspadai Timnas U-22

LIVE RCTI Final AFF U-22 Indonesia Vs Thailand, 3 Pemain Thailand Ini Harus Diwaspadai Timnas U-22
ANTARA/BOLASPORT
Pelatih Timnas U-22 Indonesia, Indra Sjafri, merayakan kemenangan tim di Piala AFF U-22 2019. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Melawan Thailand di Final AFF U 22, Timnas Indonesia setidaknya harus mewaspadai 3 pemain Thailand yang berpotensi membahayakan.

Tiga pemain Thailand ini menjadi kunci tim melaju ke babak Final AFF U 22 melawan Timnas U-22 Indonesia.

Sebagai informasi, Final AFF U 22 akan digelar di Stadion Nasional, Phnom Penh, Kamboja, pukul 18.30 WIB.

Laga ini akan disiarkan Live RCTI. Saksikan melalui link berikut:

Link 1

Link 2

Link 3

Berikut 3 pemain Thailand yang dinilai paling berpotensi membahayakan skuat Garuda Muda seperti dilansir BolaSport:

1. Saringkan Promsupa

Pemuda kelahiran Sisaket, Thailand, 21 tahun yang lalu itu berhasil menjelma menjadi faktor di balik solidnya pertahanan Thailand.

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Tags
Final AFF U-22
Timnas Indonesia
Thailand
RCTI
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Editor: Nasaruddin
Sumber: BolaSport.com
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