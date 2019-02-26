Piala AFF
LIVE RCTI Final AFF U-22 Indonesia Vs Thailand, 3 Pemain Thailand Ini Harus Diwaspadai Timnas U-22
LIVE RCTI Final AFF U-22 Indonesia Vs Thailand, 3 Pemain Thailand Ini Harus Diwaspadai Timnas U-22
ANTARA/BOLASPORT
Pelatih Timnas U-22 Indonesia, Indra Sjafri, merayakan kemenangan tim di Piala AFF U-22 2019.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Melawan Thailand di Final AFF U 22, Timnas Indonesia setidaknya harus mewaspadai 3 pemain Thailand yang berpotensi membahayakan.
Tiga pemain Thailand ini menjadi kunci tim melaju ke babak Final AFF U 22 melawan Timnas U-22 Indonesia.
Sebagai informasi, Final AFF U 22 akan digelar di Stadion Nasional, Phnom Penh, Kamboja, pukul 18.30 WIB.
Laga ini akan disiarkan Live RCTI. Saksikan melalui link berikut:
Berikut 3 pemain Thailand yang dinilai paling berpotensi membahayakan skuat Garuda Muda seperti dilansir BolaSport:
1. Saringkan Promsupa
Pemuda kelahiran Sisaket, Thailand, 21 tahun yang lalu itu berhasil menjelma menjadi faktor di balik solidnya pertahanan Thailand.
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Editor: Nasaruddin
Sumber: BolaSport.com