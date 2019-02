STIK Muhammadiyah Pontianak Terima Bantuan Dana Penelitian Joint Research Projects 2019

Citizen Reporter Kepala Pusat Humas, Promosi dan PMB STIK Muhammadiyah Pontianak, Ns. Usman, M.Kep

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - STIK Muhammadiyah Pontianak menjadi penerima pendanaan pendampingan program Bilateral Exchange Program JSPS/DG-RSTHE Joint Research Projects 2019.

Program ini merupakan program kerjasama antara Japan Society for the Promotion of Science dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (Ditjen SDID).

Pendanaan ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan ilmiah atau penelitian yang dilaksanakan secara bersama-sama antara dosen dengan Kemenristekdikti dan mitranya di Jepang.

Penerima hibah usulan penelitian yang diketuai oleh Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi, Suriadi, MSN., Ph.D ini mendapatkan dana dengan durasi 3 tahun.

Adapun tema penelitian tersebut berfokus pada penyakit Diabetic Foot Ulcer.

Hal ini bukan kali pertama STIK Muhammadiyah Pontianak menerima pendanaan hibah penelitian, sebelumnya STIK MuhammadiyahPontianak juga menerima pendanaan hibah dari Dinas Kesehatan Kalimantan Barat dalam skala penelitian regional.

Penerimaan dana hibah penelitian tidak hanya skala regional tetapi juga beberapa kali STIK Muhammadiyah pernah mendapatkan dana skala Internasional.

Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak, DR. Haryanto, M.Kep mengatakan bahwa untuk kesekian kalinya STIK Muhammadiyah Pontianak bersaing.

"Dalam meningkatkan reputasi Internasional sehingga bisa meningkatkan eksistensi perguruan tinggi," ujarnya, Minggu (24/2/2019).

Selain itu, Haryanto berharap STIK Muhammadiyah Pontianak khususnya Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Inovasi bisa menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan pihak universitas di Jepang.

"Untuk meningkatkan keilmuan di bidang keperawatan. Dengan demikian, hasil peneltiian yang dilakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat, institusi pendidikan dan bangsa Indonesia," pungkasnya.