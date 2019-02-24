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LIVE STREAMING BABAK II Indonesia Vs Vietnam Semifinal Piala AFF U 22, Hasil Babak I Tak Aman
LIVE STREAMING BABAK II Indonesia Vs Vietnam Semifinal Piala AFF U 22, Hasil Babak I Imbang
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LIVE STREAMING BABAK II Indonesia Vs Vietnam Semifinal Piala AFF U 22, Hasil Babak I Tak Aman
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live Streaming Babak II Indonesia Vs Vietnam Semifinal Piala AFF U 22.
Babak pertama laga Indonesia Vs Vietnam di Semifinal Piala AFF U 22 berlangsung imbang.
Tak ada gol yang tercipta di babak pertama Indonesia Vs Vietnam di Semifinal Piala AFF U 22.
Laga Indonesia Vs Vietnam justru dipenuhi pelanggaran-pelanggaran oleh pemain Vietnam.
Saksikan babak II Indonesia Vs Vietnam melalui link dan video berikut:
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Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin
Sumber: Tribun Pontianak