Catatan Prestasi Pemenang Piala Oscar Termuda Tertua hingga Terbanyak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Malam penghargaan bagi insan film Academy Awards atau Oscar 2019 akan digelar di Hollywood, California, Minggu (24/2/2019) malam atau Senin (25/2/2019) pagi waktu Indonesia.

Piala Oscar tahun ini merupakan penyelenggaraan Oscar ke-91.

Sejak Academy Awards digelar untuk kali pertama pada 16 Mei 1929, puluhan aktor dan aktris dinobatkan sebagai yang terbaik dan membawa pulang Piala Oscar.

Berikut ini catatan prestasi di bidang akting sepanjang penyelenggaran Oscar:

1. Pemenang Oscar termuda: Tatum O'Neal

Putri aktor Ryan O'Neal itu memenangi Piala Oscar saat berusia 10 tahun, pada tahun 1974. Aktingnya dalam film Paper Moon membuahkan Piala Oscar untuk Best Supporting Actress.

2. Pemenang Oscar tertua: Christopher Plummer

Ia meraih Piala Oscar sebagai Best Supporting Actor di usia 82 tahun, berkat aktingnya dalam film Beginners (2010).

Pada 2017, ia mendapat nominasi Best Supporting Actor untuk film All the Money in the World. Saat itu usianya 88 tahun. Ini menjadikan Plummer nomine tertua dalam sejarah Academy Awards.