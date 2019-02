Buka RAT CU Keling Kumang, Ini yang Disampaikan Bupati Rupinus

Buka Kegiatan RAT CU Keling Kumang, Ini yang Disampaikan Bupati Rupinus

Citizen Reporter Humas Pemkab Sekadau, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Bupati Sekadau Rupinus, S.H., M.Si didampingi Kepala Dinas UMKM Kabupaten Sekadau Heronimus, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) CU Keling Kumang di kantor pusat Keling Kumang Group di Tapang Sambas, Kecamatan Sekadau Hilir, Sabtu (23/2).

Dalam sambutannya, Rupinus menyampaikan selamat kepada CU Keling Kumang yang saat ini sudah melaksanakan kewajibannya, selaku koperasi yang melaksanakan rapat setiap tahun. Rupinus juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang pemerintah daerah dalam kegiatan RAT tersebut.

"Kita sebagai pimpinan daerah melihat sama lembaga-lembaga keuangan ini sebagai mitra. Jadi jangan sampai ada anggapan antar lembaga keuangan ini merupakan saingan, jangan. Karena kita ini semua mitra," ujar Rupinus.

Karena, lanjut dia, lembaga pengelola keuangan ini memang harus bekerjasama. Apalagi untuk kepentingan masyarakat, yang mempercayakan uang mereka ke setiap lembaga keuangan, baik bank, maupun CU.

Selain itu, Rupinus juga menyampaikan, tema yang diusung pada kegitan tersebut yakni Teknologi Informasi sangat menarik untuk dibahas. Menurutnya, saat ini sudah masuk ke era serba online tanpa harus membawa uang tunai yang banyak.

"Tema yang diusung ini memang sangat menarik. Saat ini sudah berada di dunia yang serba online, tanpa harus membawa uang tunai yang banyak. Cukup di handphone saja kita bisa melakukan segalanya, mau berbisnis, jalan-jalan, berbelanja, dan banyak lainnya yang bisa kita lakukan," jelasnya.

Rupinus juga berharap, dengan RAT ini kedepannya semakin melahirkan banyak inovasi baru, terutama untuk para kaum millenial. Dan juga bisa mengevaluasi hasil kerja pada 2018 lalu, perbaiki apa yang kurang, perbaiki juga yang selama ini menjadi kendala.

"Terutama tolong diperharikan tentang kredit macet, itu harus di evaluasi. Dan kedepan harus bisa melahirkan berbagai hal-hal baru dan inovasi baru. Karena kita ketahui, CU ini juga sangat banyak membantu pemerintah daerah, dan juga membantu usaha masyarakat sehingga menjadikan masyarakat yang produktif," tukasnya.

Setelah itu, Bupati Rupinus juga menyerahkan award kepada sejumlah pemenang, diantaranya pemenang member of the year 2018, pemenang pangkalan kolektor of the year 208, dan SHG of the year 2018.

Hadir pada kegiatan RAT tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Ir. Evi Theodora Agustina Silalahi, Forkopimda Sekadau, Kountry Manager Solidaridad, USSI, HBA, Infokom dan lembaga mitra seperti bank dan asuransi.