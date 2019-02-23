FOTO: Suasana Family Gathering AAUI Cabang Pontianak di Gardenia Resort Kubu Raya
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Kota Pontianak adakan kegiatan Family Gathering
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDI ASRI GITA UTAMI
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Kota Pontianak adakan kegiatan Family Gathering di Gardenia Resort jalan Arteri Supadio,Sabtu (23/2/2019). Kegiatan dimulai dari pukul 08.00 Wib hingga selesai.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDI ASRI GITA UTAMI
Suasana Kegiatan Family Gathering Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Kota Pontianak di Gardenia Resort, jalan Arteri Supadio, Sabtu (23/2/2019).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDI ASRI GITA UTAMI
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Kota Pontianak adakan kegiatan Family Gathering di Gardenia Resort jalan Arteri Supadio, dari pukul 08.00 Wib sampai selesai, Sabtu (23/2/2019).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDI ASRI GITA UTAMI
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Kota Pontianak adakan kegiatan Family Gathering di Gardenia Resort jalan Arteri Supadio, dari pukul 08.00 Wib sampai selesai, Sabtu (23/2/2019).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDI ASRI GITA UTAMI
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Kota Pontianak adakan kegiatan Family Gathering di Gardenia Resort jalan Arteri Supadio, dari pukul 08.00 Wib sampai selesai, Sabtu (23/2/2019).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDI ASRI GITA UTAMI
Suasana Kegiatan Family Gathering Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Kota Pontianak diadakan di Gardenia Resort jalan Arteri Supadio, Sabtu (23/2/2019).
.
Baca Juga
-
Anniversary 1th Sintang Membaca Angkat Tema 'Kembali Memaknai Cinta'
-
Sintang Membaca, Tempat Berkumpulnya Para Pecinta Buku di Sintang
-
Aswandi Berikan Solusi Terkait Permasalahan Guru Honorer di Kalbar
-
Pengamat Pendidikan Menilai Ada Kesalahan Manajemen Sejak Awal Perekrutan Guru Honorer
-
BREAKING NEWS - Dukun Cabul Bunuh Diri di Sel Tahanan, Nekat Gorok Leher Pakai Sajam
Penulis: Maudy Asri Gita Utami
Editor: Jamadin
Sumber: Tribun Pontianak