FOTO: Suasana Family Gathering AAUI Cabang Pontianak di Gardenia Resort Kubu Raya

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Kota Pontianak adakan kegiatan Family Gathering

FOTO: Suasana Family Gathering AAUI Cabang Pontianak di Gardenia Resort Kubu Raya - aaui-ptk.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDI ASRI GITA UTAMI
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Kota Pontianak adakan kegiatan Family Gathering di Gardenia Resort jalan Arteri Supadio,Sabtu (23/2/2019). Kegiatan dimulai dari pukul 08.00 Wib hingga selesai.
FOTO: Suasana Family Gathering AAUI Cabang Pontianak di Gardenia Resort Kubu Raya - nursomsi-aaui.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDI ASRI GITA UTAMI
Suasana Kegiatan Family Gathering Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Kota Pontianak di Gardenia Resort, jalan Arteri Supadio, Sabtu (23/2/2019).
FOTO: Suasana Family Gathering AAUI Cabang Pontianak di Gardenia Resort Kubu Raya - aaui-gathering-01.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDI ASRI GITA UTAMI
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Kota Pontianak adakan kegiatan Family Gathering di Gardenia Resort jalan Arteri Supadio, dari pukul 08.00 Wib sampai selesai, Sabtu (23/2/2019).
FOTO: Suasana Family Gathering AAUI Cabang Pontianak di Gardenia Resort Kubu Raya - gathering-aaui-00.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDI ASRI GITA UTAMI
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Kota Pontianak adakan kegiatan Family Gathering di Gardenia Resort jalan Arteri Supadio, dari pukul 08.00 Wib sampai selesai, Sabtu (23/2/2019).
FOTO: Suasana Family Gathering AAUI Cabang Pontianak di Gardenia Resort Kubu Raya - foto-bersama-aaui-01.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDI ASRI GITA UTAMI
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Kota Pontianak adakan kegiatan Family Gathering di Gardenia Resort jalan Arteri Supadio, dari pukul 08.00 Wib sampai selesai, Sabtu (23/2/2019).
FOTO: Suasana Family Gathering AAUI Cabang Pontianak di Gardenia Resort Kubu Raya - aaui-umum.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDI ASRI GITA UTAMI
Suasana Kegiatan Family Gathering Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Kota Pontianak diadakan di Gardenia Resort jalan Arteri Supadio, Sabtu (23/2/2019).

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Tags
Gardenia
AAUI
tribunpontianak.co.id
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Penulis: Maudy Asri Gita Utami
Editor: Jamadin
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