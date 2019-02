Yuk, Kenalan dengan Para Duta Istana Kadriah 2019

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Setelah melalui serangkaian proses, akhirnya terpilih beberapa kategori mulai dari kategori Duta Isatana Kadriah hingga runner up satu hingga empat.



Berikut nama-nama Duta Istana Kadriah dan kategori runner up.

Baca: Duta Istana Kadriah Ajak Pelajari Sejarah Pontianak

Baca: VIDEO: Penjelasan Duta Istana Kadriah Terpilih Terkait Program Kerja Mereka Kedepan

Duta Istana Kadriah 2019

1. Muhammad Dwiky Fahmi Lukmanul Hakim

2. Syarifah Fatimah.



Runner Up Satu

1. Moklis,S.kep.Ners

2. Zakiah.



Runner Up Dua

1. Rio Pratama

2. Vellia Safira



Runner Up Tiga

1. Agil Muhammad Sudah

2. Syarifah Fadilla



Runner Up Empat

1. Syarif Abdurrahman Yusuf.

2. Fadila khairawati.

(*)