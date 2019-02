Kesamaptaan Jasmani Warnai Jumat Pagi di Polres Landak

Kesamaptaan Jasmani Warnai Pagi Jumat di Polres Landak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Anggota Polres Landak memenuhi halaman Mapolres Landak untuk melaksanakan Kesamaptaan Jasmani pada Jumat (22/2/2019) pagi.

Kegiatan diawali dengan pengambilan nomor dada dan tensi darah, kemudian peregangan otot para peserta, dan tahapan kesamaptaan pun dimulai.

"Lari keliling areal Polres selama 12 menit, full up, push up, seat up, dan sutle run harus dilakukan setiap peserta," ucap Kompol Sutikna selaku panitia pelaksana yang juga Kabag SDM Polres Landak.

Untuk diketahui, kegiatan Kesamaptaan ini dilakukan persemester dalam setahun kerja, dan merupakan kalender resmi Polri dalam mengelola dan memantau kebugaran personil.

Kegiatan tersebut berjalan lancar, dan semua peserta mengikutinya dengan serius bahkan ada yang harus ditangani team medis karena cidera ringan saat pelaksanaan sutle run.

Dicabang lari 12 menit, rekor dipegang oleh Brigpol Edigius Egi dengan 12 putaran.