Ingin Tahu Kuota Bansos Rastra 14 Kecamatan di Sintang? Berikut Datanya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) merupakan program Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu disebut keluarga penerima manfaat (KPM).



Di tingkat daerah, program ini dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Sintang dan Bulog Sub Divre Sintang sebagai penyedianya.



Pada tahun 2019, Bansos Rastra di Kabupaten Sintang telah mulai disalurkan sejak awal Februari, dan distribusi langsung ke titik-titik di kecamatan.

Baca: VIDEO: Penyaluran Bansos Rastra 2019 Beberapa Kelurahan di Kecamatan Sintang

Baca: Pemkab Sintang Minta Bansos Rastra Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Sasaran

Berdasarkan data yang didapat dari Bulog Sub Divre Sintang, ada 22.634 keluarga penerima manfaat (KPM) di Sintang dan Bulog menyediakan 226.340 kilogram beras setiap bulan.



Masing-masing KPM akan menerima Bansos Rastra dalam bentuk beras 10 kilogram setiap bulan, dan didapatkan secara gratis.



Berikut data KPM dan Pagu Per Bulan untuk 14 Kecamatan di Kabupaten Sintang :



1. Kecamatan Sintang sebanyak 846 KPM dengan pagu per bulan 8.460 kilogram.



2. Kecamatan Kelam Permai sebanyak 1262 KPM dengan pagu per bulan 12.620 kilogram.



3. Kecamatan Binjai Hulu sebanyak 633 KPM dengan pagu per bulan 6.330 kilogram.



4. Kecamatan Sungai Tebelian sebanyak 970 KPM dengan pagu per bulan 9.700 kilogram.



5. Kecamatan Dedai sebanyak 1.165 KPM dengan pagu per bulan 11.650 kilogram.



6. Kecamatan Kayan Hilir sebanyak 20.12 KPM dengan pagu per bulan 20.120 kilogram.



7. Kecamatan Kayan Hulu sebanyak 1.178 KPM dengan pagu per bulan 11.780 kilogram.



8. Kecamatan Sepauk sebanyak 2.428 KPM dengan pagu per bulan 24.280 kilogram.



9. Kecamatan Ketungau Hilir sebanyak 1.543 KPM dengan pagu per bulan 15.430 kilogram.



10. Kecamatan Ketungau Tengah sebanyak 2.656 KPM dengan pagu per bulan 26.560 kilogram.



11. Kecamatan Ketungau Hulu sebanyak 2.103 KPM dengan pagu per bulan 21.030 kilogram.



12. Kecamatan Tempunak sebanyak 1.078 KPM dengan pagu per bulan 10.780 kilogram.



13. Kecamatan Serawai sebanyak 2.569 KPM dengan pagu per bulan 25.690 kilogram.



14. Kecamatan Ambalau sebanyak 1.651 KPM dengan pagu per bulan 16.510 kilogram. (*)