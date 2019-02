Inspirasi Tampil Gaya dengan Celana Kulot ala Tujuh Influencer asal Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Celana kulot adalah salah satu fashion item yang timeless dan multifungsi.

Selain mudah dipadukan karena cocok dikenakan ke mana pun dan kapan pun, modelnya yang memeluk pinggul secara sempurna dan memberi efek kaki terlihat panjang akan selalu menjadi pilihan yang aman ketika memilih outfit.

Dilansir dari cosmopolitan, simak bagaimana 7 influencer asal Indonesia berikut ini memakai kulot in their own way.

1. Diana Rikasari

Tengok aksi Diana saat berlibur ke Switzerland. Ia memadu padankan atasan tenun dengan kulot warna hijau.

Perpaduan dua warna yang berani ini memberikan kesanfresh dan fearless, cocok untuk kamu tiru saat pergi liburan.

Jangan lupa tambahkan tas dengan warna yang menyala untuk melengkapi penampilanmu!

2. Sonia Eryka

Tampil casual dan menggemaskan dengan mencontoh penampilan Sonia.