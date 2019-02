VIDEO: Jadi Sponsor Imlek dan Cap Go Meh, Inilah Stan Pertamina di Singkawang

Jadi Sponsor Imlek dan Cap Go Meh, Inilah Stan Pertamina di Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Pertamina menjadi satu di antara official sponsor perayaan Imlek dan Cap Go Meh 2019 di Kota Singkawang.

Memeriahkan perayaan, Pertamina menyiapkan stand pada pameran di Stadion Kridasana, Jalan Kridasana, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat.

Pertamina selaku BUMN mendukung secara langsung dengan menjadi bagian sponsor dan secara tidak langsung dengan memenuhi kebutuhan masyarakat di sana.

"Pertama support kegiatan pemerintahan daerah. Ini salah satu bagian kita disamping memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Sales Executive Retail VI Pertamina Pontianak, Benny Hutagaol, Rabu (20/2/2019).

