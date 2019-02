Duta Istana Kadriah Ajak Pelajari Sejarah Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemilihan Duta Istana 2019 digelar pada 17 Februari lalu, memutuskan Duta Istana Kadriah putri atas nama Syarifah Fatimah (16).

Sementara untuk kategori runner up satu atas Zakiah, untuk kategori runner up dua atas nama Vellia Safira.



Selanjutnya untuk kategori runner up tiga, atas nama, Syarifah Fadilla (16), sedangkan peserta yang menyandang runner up empat, Fadila Khairawati (16).

Baca: Muhammad Dwiky dan Syarifah Fatimah Sandang Duta Istana Kadriah

Baca: Berhasil Meraih Runner-up II Duta Istana Kadriah, Rio Sampaikan Harapan

Duta Istana Kadriah 2019 terpilih hingga para kandidat runner up mempunyai tujuan yang sama untuk sama-sama memajukan pariwisata serta mengenalkan adat istiadat yang ada.

Para penyandang gelar Duta Istana ini mengajak seluruh masyarakat untuk mengunjungi Istana Kadriah uang terletak di Pontianak Timur.

Disana akan banyak pengetahuan serta sejarah mengenai perkembangan istana dari masa ke masa. (*)