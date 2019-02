Pramuniaga Suzuki Daya Motor Pontianak berpose pamerkan unit All New Ertiga yang dijual di showroom itu, Selasa (19/02/2019).

Meluncur Maret Ini, Suzuki Tambah Embel-embel 'Sport' Pada All New Ertiga Terbaru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kesan sporty akan diberikan Suzuki dalam 'mendandani' L-MPV andalannya, Ertiga. Nantinya, All New Ertiga terbaru ini akan menyandang embel-embel 'Sport'.

"Kemungkinan besar nanti namanya akan jadi All New Ertiga Sport. Jadi versi facelift-nya ini akan tampil lebih sporty," ungkap Person In Charge (PIC) Marketing Suzuki Daya Motor Pontianak, Firman Hernadi, Selasa (19/02/2019).

Ia mengungkapkan, bukan tanpa alasan katanya pihak pabrikan kemudian mengembangkan varian sport pada All New Ertiga yang sejatinya adalah mobil di kelas L-MPV. Hal itu, katanya, tak lain karena tuntutan konsumen dan pasar yang lebih menyukai mobil L-MPV dengan tampilan sporty.

"Keputusan menambahkan kesan sporty ini juga karena permintaan konsumen. Itu berdasarkan riset yang dilakukan Suzuki di Indonesia," sambungnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, nantinya varian baru ini akan menempati posisi tertinggi dalam line up All New Ertiga. Menggantikan posisi All New Ertiga Dreeza yang sebelumnya menjadi tipe tertinggi sekaligus terlengkap.

"(All New Ertiga Sport) ini akan jadi varian dengan tipe terlengkap. Menggantikan Ertiga Dreeza," pungkasnya.