Head of Research Panin Sekuritas, Nico Laurens saat menjadi narasumber

Panin Sekuritas Cabang Pontianak Gelar Seminar Market Outlook 2019 , Therian Perry

Citizen Reporter Branch Manager Panin Sekuritas Pontianak, Therian Perry

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Panin Sekuritas Cabang Pontianak menggelar seminar dengan tema Market Outlook 2019, di Hotel Golden Tulip, Jalan Teuku Umar Nomor 39, Kota Pontianak, Sabtu (16/2/2019).

Mengangkat tema staying calm in a sea of uncertainty atau tetap tenang di lautan ketidakpastian menghadirkan narasumber Head of Research Panin Sekuritas, Nico Laurens.

Acara ini diikuti lebih kurang 100 peserta ini, dihadiri kalangan investor, mahasiswa, dan masyarakat umum. Branch Manager Panin Sekuritas Pontianak, Therian Perry yang memandu seminar mengatakan bahwa tujuan seminar ini adalah bentuk apresiasi kepada masyarakat Kalbar.

Melalui seminar yang digelar rutin ini ia berharap nasabah yang ingin mendapatkan informasi investasi di Pasar Modal pada tahun 2019 bisa lebih memahami pasar.

Dalam kesempatan yang sama, Head of Research Panin Sekuritas, Nico Laurens mengatakan pertumbuhan melambat di perekonomian global, pengetatan suku bunga serta ketidakpastian yang tinggi terkait perang dagang.

Estimasi pertumbuhan yang lebih rendah di US (United States), sehingga turunnya probabilitas kenaikan Fed rate, menjadi katalis positif untuk emerging market.

"Kekhawatiran dalam negeri masih terkait ketidakpastian akan pemilihan umum, pelemahan nilai tukar rupiah serta melebarkan defisit neraca berjalan. Sektor pilihan consumer-related, telkomunikasi dan infrastruktur," ucap Nico.