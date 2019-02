Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kalbar Apresiasi Pelatihan Senam Hamil Yogha Hatta Bersama Para Bidan

Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kalbar Mengapresiasi Pelatihan Senam Hamil Yogha Hatta Bersama Para Bidan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Pengurus IBI Kalbar sangat mengapresiasi kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Lovelife Holistic Education Center untuk para bidan mengenai senam hamil yoga hatta.

Urai Rosdiana ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kalbar, Menanggapi dengan dilaksanakan senam ini bisa dimanfaatkan selain untuk kesehatan diri sendiri juga bisa nanti untuk menambah penghasilan.

Kalau dari pengurus IBI sendiri banyak pelatihan yang lainnya, yaitu mom's and spa, kemudian pelatihan update pengetahuan bidan dalam lima tahun, pelatihan-pelatihan semacam ini juga untuk mencukupi point yang disyaratkan dalam STR (Surat Tanda Registrasi).

Salah satu syarat untuk mendapatkan STR harus mengikuti serangkaian kegiatan yang dilakukan, ada juga pelatihan jabatan fungsional, berguna untuk peningkatan dari bidan terampil menjadi bidan ahli.

Melihat juga fenomena mengenai membludaknya jumlah bidan yang ada di Indonesia khususnya di wliayah Kalbar.

"Setahun ada 800 bidan yang diluluskan, sedangkan peluang bidan menjadi pegawai itu sangat sedikit," ujar Urai usai mengikuti senam di Hotel Ibiz Kota Pontianak, sabtu (16/2).

Penerimaan lowongan kerja sedikit akibatnya banyak bidan yang menganggur diharapkan dengan pelatihan ini bidan tidak terlalu berharap menjadi pegawai negeri sipil, atau bekerja di rumah sakit.

"Dengan pelatihan ini diharapkan bisa membuka pelatihan sendiri dan dapat menghasilkan,salah satunya adalah pelatihan senam hamil," ujarnya.

"Banyak peluang kerja lain yang bisa dilakukan misalnya pijat bayi, menjual makanan bayi,yang menjadi peluang kerja. Cuman saat ini bidan hanya dididik untuk fokus menolong persalinan, dan mainset mereka perlahan akan coba kita ubah," ujar Urai kembali.