Top Ten Volare Musik Indo Pekan Ini, Take Care Masuk Tangga Teratas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu pecinta musik tanah air, Tribun akan kasih bocoran nih, tangga lagu selama sepekan pada (17-23/2/2019) berikut ini.

Setiap pukul 11.00-12.00 WIB, dipandu host ketche Febi Resiana dengan tangga lagu sebagai berikut :

1. Take Care (Adrian Khalif Feat. Cantika Abigail)

2. I AM ME (Ramengvrl)

3. Sun (HYPOP)

4. A Long Way (Eva Celia)

5. Copper (Dream Coterie)

6. Sabda Rindu (Manjakani)

7. Ego (Monkey To Millionaire)

8. Peluk (Riuh Sunyi)

9. Balada Insan Muda (Diskoria)

10. Pleaser (Elephant Kind)

Baca: Alami Kerusakan Ginjal Permanen, Presenter TV Cherry Healey Pingsan di Hari Pernikahan Sahabatnya

Baca: Cantiknya Princess Mikhaelia Audrey Jawara Miss Indonesia 2019, Yuk Intip Potret Dibalik Panggung!

Baca: Pemerintah Cadangkan 246 Ton Beras Sejahtera, Mashudi Harap Tersalurkan Dengan Baik

Baca: Masuk Daftar Top 500 Youtubers, Baim Wong Malah Ungkap Perasaan Mengerikan