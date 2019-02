Lion Air JT714 Over Run, 3 Pesawat‎ Terpaksa Return To Base

Lion Air Overrun, 3 Pesawat‎ Rerpaksa Return To Base

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - PT Angkasa Pura II (Persero) sercara resmi menginformasikan bahwa saat ini runway di Bandara Internasional Supadio Pontianak harus ditutup sementara sejak terjadinya overun saat mendarat di Runway hingga batas waktu tak di tentukan

Pernyataan resmi yang di sampaikan ‎Officer In Charge Angkasa Pura II, Sulkarnain. Dia menceritakan kronologi Pesawat Lion Air JT 714 berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan tiba di Supadio sekitar13.50 WIB, namun mendarat dengan mengalami overrun_ dan membuat Runway tidak dapat digunakan atau dalam kondisi block Runway, Sabtu (16/2/2019) pukul 15.15 WIB.

Menurut Zulkarnain, pesawat penumpang tersebut saat mendarat, cuaca di bandara dalam keadaan hujan deras, namun saat setelah terjadi overrun.

Jumlah penumpang dalam penerbangan tersebut adalah 180 penumpang dan 2 bayi, dimana semua penumpang dalam kondisi selamat dan telah berhasil dievakuasi keluar dari pesawat ke terminal Bandara Internasional Supadio.

Akibat kejadian ini, ada 3 penerbangan yang terdampak yakni NAM Air nomor penerbangan IN-156 (return to apron), Citilink QG-415 (return to base), dan Garuda Indonesia GA-154 (return to base)

"Kami saat ini tengah berupaya memindahkan pesawat tersebut agar Runway dapat kembali malam ini digunakan untuk penerbangan dari dan ke Supadio, Pontianak," ujar Sulkarnaini Officer In Chare Angkasa Pura II wakili EGM Bandara Supadio Jon Mukhtar Rita.

Dan atasnama pihak angkasa pura II ini secara resmi memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di Bandara Internasional Supadio Pontianak. (*)