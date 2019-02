ASITA Sambut Positif Pembangunan Bandara Baru Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG- Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi dijadwalkan melakukan pencanangan bandar udara (bandara) baru di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Senin (18/2/2019) mendatang.

Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Kalbar, Nugroho Henray Ekasaputra menyambut positif pembangunan bandara.

Bila memang terlaksana maka sangat menunjang sekali industri perjalanan dan pariwisata.

"Jadi memang bandara di Singkawang ini sudah kita nanti-nantikan juga sebenarnya," katanya, Sabtu (16/2/2019).

Baca: Pembangunan Bandara Singkawang Buka Peluang Bagi ASITA Kalbar

Baca: Ini Komentar Midji Terkait Pembangunan Bandara Singkawang

Dari segi wisata yang menggunakan kendaraan darat, Kota Singkawang menjadi tujuan wisata di Kalbar.

Baik ada even maupun tidak, setiap Minggu orang berwisata ke Kota Singkawang. Ada yang dari Pontianak, Landak, Sanggau dan daerah lainnya.

Kerjasama paket tour selama ini sudah jalan meski tanpa adanya bandara, namun melalui darat dengan bis atau mobil taksi dan lainnya.

Baca: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Canangkan Bandara Singkawang

Baca: Pencanangan Bandara Singkawang, Menteri Perhubungan Naik Helikopter ke Singkawang

Dengan hadirnya bandara diharapkan semakin banyak orang ke Kota Singkawang. Bila membuka penerbangan internasional, banyak orang akan datang misalkan dari Kuching, Kuala Lumpur, Singapura dan domestik dari Jakarta bisa langsung ke Singkawang.

"Kalau skalanya internasional saya yakin Singkawang ini bisa jadi pintu masuk juga wisatawan mancanegara yang datang ke Kalbar," tuturnya.

Baca: Menteri Perhubungan Lakukan Ritual Adat Canangkan Pembangunan Bandara Singkawang