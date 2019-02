Juru niaga di showroom Astra Motor Pontianak, berpose tunjukkan unit New Honda PCX 150 varian warna terbaru, Majestic Silver, Kamis (14/02/2019).

Populasi Pengguna Honda PCX 250 Terus Meningkat, Astra Motor Pontianak Siapkan Event Khusus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penjualan unit New Honda PCX 150 di Kalbar terbilang pesat. Terjual hingga 300 an unit per bulan, membuat populasi skuter matik (skutik) premium Honda di kelas 150 CC ini mencapai ribuan unit.

"Populasi (New Honda) PCX (150) di Pontianak saja saat ini ada lebih dari seribu unit," ungkap Marketing and Promotion Astra Motor Pontianak, Prastya Agusta, Kamis (15/02/2019).

Pesatnya penjualan dan meningkatnya angka populasi pengguna skutik premium satu ini lantas membuat Honda mencanangkan program loyalty. Sebuah program yang disiapkan sebagai bentuk apresiasi terhadap konsumennya di Kalbar.

Lebih lanjut, Prastya mengungkapkan bahwa pihaknya memang kerap menggelar agenda-agenda yang dirancang khusus sebagai apresiasi kepada konsumen. Tak terkecuali bagi para pengguna New PCX 150 CC.

Dalam waktu dekat, pihaknya menurutnya bakal segera menggelar event spesial bagi pengguna PCX 150 di Kalbar. "Nama eventnya PCX Day, dan rencananya akan kami laksanakan di sekitar 24 Februari (2019) ini," pungkasnya.