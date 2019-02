LENGKAP, Inilah Deretan Miss Indonesia Sepanjang Masa, Siapakah yang Bakal Raih Mahkota Selanjutnya?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tak terasa, perhelatan akbar Miss Indonesia akan memasuki kali ke-15 sejak di gelar pertama kali tahun 2005 silam.

Ajang pencarian wanita berbakat se-Indonesia bertajuk Miss Indonesia kembali ini digelar oleh RCTI dan Yayasan Miss Indonesia dan akan mencapai puncak, Jumat (15/2/2019) pukul 21.00 WIB.

Kita akan melihat finalis mana yang akan mengenakan mahkota Miss Indonesia 2019.

Perhelatan ini dapat disaksikan langsung di Studio 14, MNC Studios, Jakarta.

Dilansir wikipedia, Kontes ini berlangsung sejak tahun 2005 dan pemenangnya mewakili Indonesia pada ajang Miss World, kecuali pada tahun 2005, di mana pemenang dikirim ke ajang kontes kecantikan Miss ASEAN.[2]

Beberapa aspek yang dipakai dalam penilaian Miss Indonesia mengalami perkembangan dari edisi ke edisi.

Pada tahun 2006 adalah C2B2 (Cantik, Cerdas, Berbakat, Berbudi).

Selanjutnya, tahun 2007 BE SHE (Beautiful, Smart, Healthy, Eastern Value).

Sedangkan sejak tahun 2008 sampai sekarang, aspek penilaian berdasarkan MISS, yaitu Manner, Impressive, Smart, Social.