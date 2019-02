Kim Kardashian Dapat Kejutan 'Luar Biasa' Dari Suaminya Kanye West di Hari Valentine, So Sweet!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kim Kardashian Dapat Kejutan Luar Biasa Dari Suaminya Kanye West di Hari Valentine, Kaum Hawa Pasti Ngiri!

Kim Kardashian dan Kanye West tidak pernah dikenal karena menunjukkan Kasih Sayang mereka yang bersahaja tetapi perayaan Hari Valentine 2019 mereka mungkin yang paling keterlaluan.

Menolak makan malam tradisional untuk dua kali makan atau pergi ke bioskop lokal, Kanye memutuskan untuk pergi lebih jauh untuk hari paling romantis tahun ini.

Membawa ke Instagram, Kim mengungkapkan bahwa dia bangun melihat banyak pot dengan mawar panjang yang tak berujung.

Sikap romantis Kanye dengan istrinya (Gambar: KimKardashian / Twitter)

Tak hanya itu, Kanye telah menyewa pemain saksofon Kenny G untuk menyenandungkan Kim dengan membawakan lagu Somewhere Over The Rainbow dari ruang tamu pasangan itu.

Berbagi serangkaian video ke Instagram, Kim berkata: "TIDAK ADA DEAL BESAR KENNY G DI RUANG TAMU SAYA !!! Selamat Hari Kasih Sayang"

"Penghargaan suami terbaik menjadi milikku !!!! Hadiah paling bijaksana yang pernah ada !!!!" ujar Kim.