Ingin Beli Sembako Harga Terjangkau? Datangi RPK Center Bulog Sintang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Rumah Pangan Kita (RPK) Center terletak di Kompleks Kantor Bulog Sub Divre Sintang yang beralamat di Jalan Alambhana Wanawai, Kelurahan Tanjungpuri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.



RPK Center menjual lima produk Sembako, yaitu beras, gula pasir, daging beku, tepung terigu, dan minyak goreng.

Harga yang dijual di RPK Center ini sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.



Adapun daftar harga, beras premium 10 kilogram Rp 118 ribu, beras medium 10 kilogram Rp 95 ribu, gula manis Rp 11.500 per kilogram, minyak goreng Rp12 ribu per kilogram, tepung terigu Rp 7.500 per kilogram, daging beku Rp 75 ribu per kilogram. (*)