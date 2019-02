Top Ten Volare Musik Indo Pekan Ini, Ada Duo Musik Asal Pontianak Satu Diantaranya Manjakani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Buat kamu pecinta musik tanah air, Tribun akan kasih bocoran nih, tangga lagu selama sepekan pada (10-16/2/2019) berikut ini.

Setiap pukul 11.00-12.00 WIB, dipandu host ketche Febi Resiana dengan tangga lagu sebagai berikut :

1. I AM ME (Ramengvrl)

2. Copper (Dream Coterie)

3. Take Care (Adrian Khalif Feat. Cantika Abigail)

4. Ego (Monkey To Millionaire)

5. Sun (HYPOP)

6. A Long Way (Eva Celia)

7. Retorika (The Brandals)

8. Sabda Rindu (Manjakani)

9. Semburat Silang Warna (The Upstairs)

10. Peluk (Riuh Sunyi)

