Tentukan Kepribadian Seseorang Dari Sepatu Yang Sering Dipakai

Tentukan Kepribadian Seseorang Dari Sepatu Yang Sering Dipakainya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sepatu selalu menjadi center of attention if you love your shoes, maka kamu akan merasa lebih percaya diri.

Yes, semua orang pasti memiliki jenis sepatu Favorit masing-masing cause it’s all about taste.

Well, jenis sepatu favorit yang sering kamu gunakan ternyata juga bisa menggambarkan kepribadian kamu, lho.

Setiap hari kamu gunakan sepatu itu, bahkan di dalam rak sepatu kamu hanya memiliki satu jenis, really?

But that’s okay.

Dilansir dari cosmopolitan, berikut kepribadian seseorang berdasarkan jenis sepatu yang sering dipakainya!

Flat Shoes

Ya, fiat shoes memang sangat sering digunakan oleh para perempuan, alasannya karena nyaman dan praktis untuk digunakan.