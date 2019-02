Jadwal Babak Perdelapan Besar Justitia Futsal Championship Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Juatitia Futsal Championship Fakultas Hukum Untan Pontianak, memasuki babak perdelapan final.

Sejumlah pertandingan menarik akan tersaji pada Kamis (14/2/2019). Pertandingan dimulai pukul 13. 00 WIB.

Berikut Jadwal lengkapnya :

Baca: Terkait Pelanggaran Dalam Pemilu, Faisal Reza: Apa Penyebab Praktik Money Politics?

Baca: Dua Anggota Polsek Mempawah Hulu Lulus Tes SIP

Baca: Harry Lapor Bawaslu Adanya Potensi Money Politik di Pemilu 2019

1. SMPN 14 Pontianak vs SMPN 15 Pontianak

2. SMPN 2 Pontianak vs SMPN 1 Siantan

3. SMPN12 Pontianak vs SMPN 2 Sungai Raya

4. SMPN 21 Pontianak vs SMPN 1 Sungai Raya

5. SMAN Indonesia Muda vs SMA Bhayangkari

6. SMAN 8 Pontianak vs SMAN 9 Pontianak 7. SMA Taman Mulia vs SMAN 1 Singkawang

8. MAN 1 Pontianak vs SMA Santun Untan.