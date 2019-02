FOTO: Pengunjung Padati Stand Kuliner Cap Go Meh 2570 di Jalan Diponegoro Pontianak

Pengunjung mulai memadati berbagai stan kuliner saat pembukaan Pekan Promosi dan Kuliner Cap Go Meh 2570 tahun 2019 di Jalan Diponegoro, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (14/2/2019) sore. Festival ini akan berlangsung hingga satu pekan ke depan hingga selesainya perayaan Cap Go Meh, banyak pilihan kuliner kekinian yang dapat dipilih pengunjung di area ini. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI

Pengunjung mulai memadati berbagai stan kuliner saat pembukaan Pekan Promosi dan Kuliner Cap Go Meh 2570 tahun 2019 di Jalan Diponegoro, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (14/2/2019) sore. Festival ini akan berlangsung hingga satu pekan ke depan hingga selesainya perayaan Cap Go Meh, banyak pilihan kuliner kekinian yang dapat dipilih pengunjung di area ini. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI

Pengunjung saat menikmati kuliner saat pembukaan Pekan Promosi dan Kuliner Cap Go Meh 2570 tahun 2019 di Jalan Diponegoro, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (14/2/2019) sore.

Tarian multi etnis yang ditampilkan saat pembukaan Pekan Promosi dan Kuliner Cap Go Meh 2570 tahun 2019 di Jalan Diponegoro, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (14/2/2019) sore. Festival ini akan berlangsung hingga satu pekan ke depan hingga selesainya perayaan Cap Go Meh, banyak pilihan kuliner kekinian yang dapat dipilih pengunjung di area ini.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI

Tarian multi etnis yang ditampilkan saat pembukaan Pekan Promosi dan Kuliner Cap Go Meh 2570 tahun 2019 di Jalan Diponegoro, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (14/2/2019) sore. Festival ini akan berlangsung hingga satu pekan ke depan hingga selesainya perayaan Cap Go Meh, banyak pilihan kuliner kekinian yang dapat dipilih pengunjung di area in