Enam Cara Mudah & Sehat Mengecilkan Paha, Bisa Kamu Praktikkan!

Enam Cara Sehat untuk Mengecilkan Paha, Bisa Kamu Praktikkan!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Girls, apakah resolusi tahun 2019 kamu adalah memiliki kaki yang lebih kencang, slimdan toned?

Selain menjalankan lifestyle yang positif dan mengurangi makanan bergula atau junk food, kamu juga bisa mempraktikkan 6 cara sehat ini untuk mengecilkan paha dan mengencangkan otot kaki.

It's leg day, so werk it!

Dilansir dari cosmopolitan, berikut cara mudah dan sehat mengecilkan paha.

1. Berjalan di pantai

Bila kamu sedang berlibur di dekat pantai (atau tinggal di daerah pantai, lucky you!), kamu juga bisa berolahraga dengan berjalan atau jogging di pantai selama 20 menit saja.

Apakah kamu tahu bahwa jogging adalah salah satu olahraga kardio yang paling efektif untuk membakar kalori?

Berjalan di pasir memang lebih berat dan sulit ketimbang berjalan di jalan raya, dan ternyata aktivitas tersebut juga dapat membantu mengencangkan otot paha.

So, double burn!