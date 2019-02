Daftar Harga Tiket Persib vs Arema FC, Bisa Dipesan via Online dan Offline hingga Jadwal Kick Off

Jadwal Persib Bandung Vs Arema FC, Babak 16 Besar Piala Indonesia: Miljan Harap Lebih Baik

Daftar Harga Tiket Persib vs Arema FC, Bisa Dipesan via Online dan Offline, Buruan sebelum stok

Dikutip dari laman resmi Persib, Tiket pertandingan leg pertama babak 16 besar Piala Indonesia yang mempertemukan antara Persib dan Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat (SJH) sudah dapat dipesan melalui online dan offline mulai Kamis 14 Februari 2019 siang ini.

Menurut jadwal, kick off pertandingan akan dilaksanakan Senin 18 Februari 2019 pukul 15.00 WIB.

Pastinya, laga ini sangat penting bagi skuat Maung Bandung.

Sebab, Supardi Nasir cs wajib meraih hasil positif sebagai bekal sebelum melakoni leg kedua di kandang Singo Edan.

Bagi Bobotoh yang ingin mendukung langsung tim kesayangannya berjuang di SJH bisa memesan tiket pertandingannya sejak saat ini sebelum kehabisan.

Untuk pemesanan tiket online telah dibuka dengan cara mengakses elevenia.co.id/persib.

Layanan ini berlaku bagi member PERSIB maupun non-member.

Jangan lupa, akan ada penukaran e-voucher untuk member maupun non member.