VIDEO: Cuplikan Gol dan Moment Menarik Manchester United Vs PSG (0-2) dan AS Roma Vs FC Porto (2-1)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak 16 Besar Liga Champions dibuka dengan pertandingan antara Manchester United menghadapi Paris Saint Germain.

Laga antara Manchester United menghadapi Paris Saint Germain (PSG) di Old Trafford.

Tim tamu unggul 0-2.

Gol dicetak oleh Presnel Kimpimbe di menit 53 dan Mbappe di menit 60.

PSG akhirnya berhasil unggul melalui sepakan keras Presnel Kimpimbe yang berdiri bebas dan mengubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan tim tamu di menit 52.

PSG nyaris menggandakan keunggulan melalui sepakan jarak jauh Dani Alves yang masih membentur Paul Pogba.

Manchester United semakin kesulitan untuk bisa mencetak gol dan mengembangkan permainan.

Herrera nyaris membawa pertandingan imbang andai sepakan jarak jauhnya tidak melebar tipis dari gawang Buffon.

PSG akhirnya sukses menggandakan keunggulan melalui sontekan Kylian Mbappe memanfaatkan umpan mendatar Angel Di Maria di menit 58.