Jadwal Liga Italia Pekan 24: Juventus Vs Frosinone, Atalanta Vs Milan, AS Roma vs Bologna Penutup

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga Italia pekan 24 kembali bergulir di tengah mata tertuju pada Liga Champions.

Liga Italia pekan 24 akan dibuka dengan laga pemuncak klasemen Juventus Vs Frosinone, Sabtu (16/2/2019).

Sementara itu, laga AS Roma Vs Bologna akan menjadi laga penutup pekan 24 dan digelar Selasa (19/2/2019).

Berikut jadwal lengkap Liga Italia pekan 24:

Jadwal Serie A Pekan 24

Sabtu, 16 Februari 2019

Juventus vs Frosinone | 02:30 WIB

Minggu, 17 Februari 2019

Cagliari vs Parma | 00:00 WIB

Atalanta vs AC Milan | 02:30 WIB

SPAL vs Fiorentina | 18:30 WIB

Udinese vs Chievo | 21:00 WIB

Genoa vs Lazio | 21:00 WIB

Empoli vs Sassuolo | 21:00 WIB

Senin, 18 Februari 2019

Inter Milan vs Sampdoria | 00:00 WIB

Napoli vs Torino | 02:30 WIB

Selasa, 19 Februari 2019

AS Roma vs Bologna | 02:30 WIB

Klasemen Liga Italia: