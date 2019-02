Field Trip Ke-26, TIGER Riset Keanekaragaman Hayati Cagar Alam Raya Pasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Team of Interpreter and Guide for Environmental Research (TIGER) akan mengadakan riset berupa pengambilan data biodiversity atau keanekaragaman hayati di Cagar Alam Raya Pada, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat pada 18-24 Februari 2019.

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan dengan tajuk Field Trip TIGER Ke-26.

Koordinator TIGER, Deka Faizar menerangkan kegiatan ini merupakan tahap akhir dari pengkaderan TIGER. Nantinya, pengambilan data dilakukan oleh peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) TIGER.

"Kegiatan didampingi langsung oleh TIGER. Sebelum melakukan field trip ini sebelumnya ada diklat berupa pembekalan bagi para peserta," ungkapnya kepada Tribun Pontianak.co.id, Rabu (13/2/2019).

Pembekalan itu bertujuan agar pengambilan data bisa optimal. Field Trip ini, kata dia, punya manfaat bagi kampus sebagai kegiatan yang nantinya ciptakan mahasiswa aktif dan cakap dari segi keilmuan kehutanan.

"Field Trip TIGER ini juga akan menambah soft skill bagi mahasiswa yang tidak didapat di kampus," jelasnya.

Melalui kegiatan ini, TIGER berharap keaktifan mahasiswa dapat jadi penilaian guna meningkatkan akreditas kampus. Pada peserta dapat menerapkan ilmu riset di lapangan secara langsung.

Tidak hanya bagi mahasiswa dan kampus, pelaksanaan field trip juga bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pasalnya, hasil pengambilan data akan dibuat menjadi jurnal. Sehingga, masyarakat mendapat informasi tentang keanekaragaman yang ada di Cagar Alam Raya Pasi.

"Informasi yang jelas itu dapat membangkitkan kesadaran masyarakat untuk ikut aktif menjaga dan melestarikan kawasan hutan, khususnya Cagar Alam Raya Pasi," harapnya.

Dalam Field Trip TIGER ini, pihak-pihak yang terlibat diantaranya Fakultas Kehutanan Universitas Tidak (Untan), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sylva PC Untan, jajaran TIGER, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat dan para peserta diklat