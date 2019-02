Hasil Timnas U22 Vs Madura United, Timnas Kecolongan Jelang Akhir Babak!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Babak pertama Timnas U-22 Indonesia kontra Madura United berakhir dengan skor 0-1, pada laga di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Selasa (12/02/2019) petang WIB.

Ini merupakan laga uji coba sebagai persiapan Timnas U-22 menghadapi Piala AFF U-22 2019 di Kamboja mulai 17 Februari mendatang.

Timnas memiliki sejumlah peluang namun tidak mampu dikonversi menjadi gol.

Sebaliknya Madura United mampu mencetak gol tujuh menit jelang babak pertama berakhir.

Pelatih Timnas U-22, Indra Sjafri pun telah melakukan pergantian pemain untuk mencari tim utama, pada laga Piala AFF nanti.

Piala AFF U-22 2019 digelar di Kamboja dan dimulai 17 Febriari 2019.

Timnas Indonesia satu grup dengan tuan rumah Kamboja, Myanmar, Malaysia dan Singapura.

Berikut Jadwal Timnas di Babak Grup Piala AFF U-22 2019:



18 Februari 2019: Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar



20 Februari 2019: Timnas Indonesia U-22 vs Singapura



24 Februari 2019: Timnas Indonesia U-22 vs Malaysia



26 Februari 2019: Kamboja vs Timnas Indonesia U-22