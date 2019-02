Wujudkan Mimpi, BTS Ukir Sejarah Berdiri di Karpet Merah Grammy Award 2019

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Boy band Korea BTS membuat sejarah, Minggu (11/2/2019) malam sebagai grup K-pop pertama yang hadir di Grammy Awards.

Grup ini menjadi presenter KPop pertama kali yang membacakan nominasi RnB album terbaik yang kemudian diberikan kepada H.E.R untuk album self-titled-nya.

"Tumbuh di Korea Selatan, kami selalu bermimpi berada di panggung Grammy," kata RM seperti dilansir dari variety, Senin (11/2/2019)

"Terima kasih kepada semua penggemar kami karena mewujudkan mimpi ini menjadi kenyataan dan kami akan kembali,"lanjutnya

Baca: Wah! BTS Akan Muncul di Grammy Awards 2019 Los Angeles, Akankah Bawa Pulang Tropi. . .

Baca: Sempat Jadi Rival, Gus Ipul Beri Kejutan untuk Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah

Baca: Bingung Ngasih Hadiah Buat Pasangan? Inilah Ide Kado Valentine Sesuai Zodiak

Setelah muncul di kancah musik pada tahun 2016, BTS - Bangtan Sonyeondan atau "Beyond the Scene" - telah meroket di kancah internasional setelah tiga tur dunia dan beberapa album yang sangat sukses.

Album terbaru mereka, “Love Yourself: Tear,” menjadi album K-Pop pertama yang mencapai nomor satu di tangga album Billboard 200 dan juga dinominasikan untuk paket rekaman terbaik (yaitu karya seni) di Grammy tahun ini, bersama dengan yang berbasis di Seoul branding outfit HuskyFox.

Nominasi lain dalam kategori paket rekaman terbaik termasuk Mitski untuk "Be the Cowboy," St. Vincent untuk "Masseduction," Ketua untuk "The Offer" dan Foxhole untuk "Well Kept Thing" - penghargaan diberikan kepada "Masseduction."

Band ini juga memiliki sejarah panjang dalam memecahkan hambatan, menjadi grup pop Korea pertama yang tampil di American Music Awards 2017 pada bulan November tahun lalu dan juga artis Korea pertama yang tampil di Citi Field Stadium New York selama “Love” mereka.

Tur dunia Yourself ”tahun lalu. Grup ini juga menawarkan basis penggemar yang besar, menarik lebih dari 550.000 penggemar di 40 konser dan 19 kota selama tur "Live Trilogy Episode III The Wings" mereka di tahun 2017.

Baca: Usai Dilantik, Erlina Komit Tingkatkan Pelayanan Berbasis IT

Baca: Tak Dapat Perawatan Memadai, Bayi Berkepala Dua di Yaman Meninggal

Baca: Batal Tampil, Ariande Grande Malah Menangi Grammy Awards 2019